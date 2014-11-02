رئيس الأهلي يدعم عمرو جمال قبل السفر لإسبانيا

حرص محمود طاهر رئيس النادي الأهلي على لقاء عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر المصاب في جلسة ودية في حضور علاء عبد الصادق مدير قطاع كرة القدم.

وتعرض المهاجم الواعد صاحب الـ23 عاما للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وفضل الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي خضوع اللاعب للجراحة تحت إشراف طبيب برشلونة، على السفر إلى ألمانيا.

وطمأن طاهر خلال الجلسة جمال علي مساندة الأهلي، وأنه يقدر دوره خلال الفترة الماضية.

وأكد طاهر في حديثه مع اللاعب علي التأكيد على مساندته له بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة واستعداداته للسفر إلى أسبانيا لإجراء الجراحة تحت إشراف طبيب فريق برشلونة.

وقام رئيس النادي بدعم اللاعب معنوياً عن طريق تعديل عقده لمدة خمس سنوات قادمة، ومنح اللاعب التقدير المالي المناسب الذي يتماشى مع قدراته الفنية ويرضى طموحاته بوصفه أحد أبرز المهاجمين في مصر حالياً.

ومن جانبه أشار طاهر إلى أن ما قدمه عمرو جمال من جهد وتألق مع زملائه خلال الفترة الماضية محل تقدير، وأن الأهلي لن يبخل عليه بأي تكاليف لعلاجه على النحو الأمثل.