افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية



> شارك السفير حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة في مجال ” الاستزراع السمكي ” والتي تعقد خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2014 ويشارك فيها عدد ( 25 ) متدرب من كوادر السودان الشقيق ، وتتناول الموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا الاستزراع السمكي ، وكيفية تخطيط المزارع السمكية ، وفترة حضانة وتربية الذريعــة ، وتكوين أعلاف الأســماك ، وعدة زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج ( المزارع السمكية ) بمدينتي الإسكندرية والفيوم .

وفي كلمته الافتتاحية أعرب أمين عام الوكالة عن ترحيبه بالأشقاء من جنوب الوادي في بلدهم الثاني مصر موضحا الأهمية التي تحتلها السودان في برامج الوكالة في مختلف المجالات ، والاستعداد لتقديم المزيد من الدعم والخبرة اللازمة ، ودفع علاقات التعاون بين البلدين إلي أفاق أرحب في ضوء الأواصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين .

من جانب آخر ، أعرب المشاركين من دولة السودان عن خالص امتنانهم لمصر شعبا وحكومة لحرصها الدائم عل تقديم الدعم الفني وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات .