أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

Google+ Print
افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية


> شارك السفير حازم فهمي الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة في مجال ” الاستزراع السمكي ” والتي تعقد خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2014 ويشارك فيها عدد ( 25 ) متدرب من كوادر السودان الشقيق ، وتتناول الموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا الاستزراع السمكي ، وكيفية تخطيط المزارع السمكية ، وفترة حضانة وتربية الذريعــة ، وتكوين أعلاف الأســماك ، وعدة زيارات ميدانية لمواقع الإنتاج ( المزارع السمكية ) بمدينتي الإسكندرية والفيوم .

وفي كلمته الافتتاحية أعرب أمين عام الوكالة عن ترحيبه بالأشقاء من جنوب الوادي في بلدهم الثاني موضحا الأهمية التي تحتلها السودان في برامج الوكالة في مختلف المجالات ، والاستعداد لتقديم المزيد من الدعم والخبرة اللازمة ، ودفع علاقات التعاون بين البلدين إلي أفاق أرحب في ضوء الأواصر المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين .

من جانب آخر ، أعرب المشاركين من دولة السودان عن خالص امتنانهم لمصر شعبا وحكومة لحرصها الدائم عل تقديم الدعم الفني وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به