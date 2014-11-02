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بالصور.. مصرع وإصابة 7 في حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

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unnamed (14)لقى 3 أشخاص، مصرعهم وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، فى حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا مع سيارة ربع نقل، بالكيلو 65 على طريق مطروح – إسكندرية أمام قرية كشوك عميرة ، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى رأس الحكمة للطوارئ والإغاثة.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء العنانى حموده، إخطارًا يفيد بوقوع الحادث الذي أسفر عن مصرع عافية ناجى رواق 20 سنة، وصباح محمد سليمان 28 سنة، وصافى فوزى ناجى 5 سنوات، وإصابة رواق ناجى رواق 14 سنة، محمود ناجى رواق 30 سنة، وعيد ناجى رواق 20 سنة، ومروة نورى ناجى 10 سنوات .

وكلفت إدارة البحث، بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة .

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