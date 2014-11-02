إياد نصار يجسد أدهم صبري فى “من الجانى”

بدا أول أمس النجم إياد نصار تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم مؤقت (من الجاني ) وهو الشخصية الشهيرة التي ترتبط في أذان الكثيرين من قراء الروايات البوليسية التي يكتبها الدكتور نبيل فاروق والذي قرر مع شركة فيردى منتجه المسلسل تحويل هذه الروايات إلى مسلسل بوليسي اجتماعي يعرض حلقه واحدة أسبوعيا .

وكان إياد قد قرر التفرغ لتصوير المسلسل خلال هذه الفترة لحبه لشخصية أدهم صبري وقناعته بأهمية إلقاء الضوء على هذه الشخصيات الهامة في التاريخ المصري لتعريف الشباب من الجيل الجديد بهؤلاء الأبطال .

من الجاني يعد أول مسلسل مصري يعرض حلقة واحدة أسبوعيًا في تجربة جديدة من نوعها على الدراما المصرية والمشاهد العربي، وهو بطولة النجم إياد نصار ومعه دينا فؤاد ومحمد شاهين وبيومي فؤاد ومجموعه من النجوم ضيوف كل حلقة من الحلقات الثلاث عشر وتأليف الدكتور نبيل فاروق وإخراج أحمد خالد في أولى تجاربه الإخراجية .