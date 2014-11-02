بالفيديو - بلباو يُسقط سيفيليا لصالح ريال مدريد

بلباو (إفي): فشل سيفيليا في الانفراد بقمة الدوري الإسباني لكرة القدم، واستغلال سقوط برشلونة على ملعبه أمام سلتا فيجو السبت بهدف في الجولة العاشرة، بعدما خسر يوم الأحد بذات النتيجة على ملعب أتليتك بلباو في نفس الجولة.

وضغط الفريق الباسكي منذ الدقائق الأولى أملا في إحراز هدف يحسم به اللقاء مبكرا، وكان له ما أراد بعد تمكن أريتز أدوريز من تسجيل هدف رائع (ق13)، بعد تمريرة من زميله ماركيل سوسايتا.

واستمرت هيمنة بلباو أغلب فترات الشوط الأول، قبل أن تتحول السيادة في الثاني إلى سيفيليا، لكن الفريقين فشلا في إضافة مزيد من الأهداف.

وبدلا من الصعود إلى القمة منفردا، تراجع سيفيليا إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف برشلونة ولكل 22 نقطة.

وضمن ريال مدريد الخروج من هذه الجولة منفردا بالصدارة للمرة الأولى هذا الموسم، بعد فوز برباعية بيضاء على مضيفه جرانادا السبت، رفع به رصيده إلى 24 نقطة، مقابل 23 لأتليتكو مدريد حامل اللقب الذي تغلب في نفس اليوم على ضيفه كوردوبا 4-2.

في المقابل، واصل بلباو صحوته بعد بداية متواضعة للموسم، وحقق انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف رايو فايكانو الذي يستضيف إيبار في وقت لاحق.

لمشاهدة الهدف، اضغط هنا