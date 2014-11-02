إحالة مدير مدرسة بالخانكة و4 مشرفين للتحقيق لإهمالهم فى متابعة الطلاب

أصدر الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، قرارًا بوقف مجدى الجمل مدير مدرسة الشهيد محمد جودة عثمان التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية عن العمل ، و4 مشرفين من المسئولين عن فناء المدرسة، وإحالتهم إلى التحقيق لتقاعسهم وإهمالهم في متابعة الطلاب والفوضي التي تعاني منها المدرسة، مما سهل علي عددا من الطلاب الهروب من علي سور المدرسة.

جاء ذلك خلال عودة الوزير من جولته المفاجئة لمحافظة الشرقية، إلى القاهرة، فلاحظ وجود بعض الطلاب يقفون أعلى سور مدرسة الشهيد محمد جودة عثمان التابعة لإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، فدخل المدرسة وشاهدهم وهم يتسلقون باب المدرسة، ويقفزون خارجها، ووجه هيئة البنية التعليمية بتعلية أسوار المدرسة.

وأكد الوزير، أنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون من العاملين فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه قد تم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية فى اجتماعه معهم فى الأسبوع الماضى بضرورة متابعة المدارس بأنفسهم، والتأكد من القضاء على السلبيات.