رئيس الوزراء يبحث مشكلات الجامعة العمالية بعد كثرة الشكاوى

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث مشكلات الجامعة العمالية، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوى إليه، وذلك بحضور وزيرة القوي العاملة والهجرة ناهد العشري، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ونائب وزير التعليم لقطاع التعليم الفني، وعدد من المسئولين.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز المشكلات التي تواجه الجامعة العمالية في تقرير موسع، وجاء على رأسها عدم تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب، حيث تبين أن عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يبلغ 90 عضوا، لا يوجد منهم على رأس العمل سوى 55 عضوا، وذلك على الرغم من أن عدد الطلاب بالجامعة يتجاوز الـ27 ألف طالب.

كما تضمنت المشكلات، تضارب الاختصاصات بين القيادات في المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية والأكاديمية، والاختلال في تنوع المؤهلات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، وتضخم أعداد الموظفين الإداريين بما يزيد عن حاجة العمل، وضعف القدرات الوظيفية للعاملين وعدم تنميتها منذ تعيينهم، وعدم صلاحية بعض فروع الجامعة للأغراض التعليمية، والاختلال المستمر بين الإيرادات والمصروفات، والعديد من المشكلات الإدارية والمالية.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا يمكن أن تستمر الأوضاع بالجامعة العمالية على ماهي عليه، مشددا على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول لتلك المشكلات، ووجه بعقد اجتماع اليوم يضم الوزراء المختصين، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الجامعة العمالية، والقائمين على الجامعة، وذلك لبحث المشكلات التي تعترض عمل الجامعة، وإيجاد حلول عاجلة لها.

أ ش أ