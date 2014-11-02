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أطباء «الحسين الجامعي» يرفعون علم مصر على مبنى المستشفى

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زين أطباء كلية الطب بجامعة الأزهر، مستشفى الحسين الجامعي، بعلم ، رافعين الأعلام على واجهات المبانى.

وقال الدكتور مصطفي أبوالعينين، نائب مدير المستشفي، رئيس وحدة الجودة، إن رفع الأعلام على مبانى المستشفى يعبر عن الانتماء الوطنى، لافتا إلى التغيير فى شكل المستشفي وجوهره، مشيرا إلى أن عمليات التطوير بدأت داخل الأقسام لخدمة المرضى، ويوجد متابعة مستمرة من مشيخة الأزهر ورئاسة الجامعة لذلك.

وأضاف «أبوالعينين»، أن العلم المصرى بألوانه المميزة يعبر عن المجد والفخار، ويشعرنا بقيمة الوطن وتاريخه وحضارته الممتدة سبعة آلاف عام.

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