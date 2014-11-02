3 قواعد لشفاه حمراء على طريقة النجمات

أحمر الشفاه الأحمر هو اللون العالمي الكلاسيكي الذي يواكب الموضة دائماً ويبقى على لائحة مستحضرات التجميل، اذ انه يناسب كل ألوان البشرة ويعكس الضوء لاشراق الوجه فيمنحك اطلالة شابة. لكن وراء هذا اللون قواعد أساسية تكمن في اختيار الدرجة المناسبة.

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3 قواعد لأحمر شفاه مناسب لك

القاعدة 1: البحث عن الظل المناسب

عندما يتعلق الأمر في اختيار أحمر الشفاه الأحمر، عليك العثور على الظل المناسب لك. اتبعي الخطوات الاتية:

-نظفي شفاهك جيداً حتى ترين لونها الطبيعي

-جربي أحمر الشفاه على الشفة العليا

-قارني الشفة العليا مع السفلى

-أذا كان أحمر الشفاه الذي اخترته داكناُ أكثر من شفتك الطبيعية بدرجتين، تكونين قد وجدت اللون المناسب لك.

القاعدة 2: اختاري اللون الأحمر القريب الى لون بشرتك وشعرك

تعتبر هذه القاعدة أساسية كي لا يكون اللون قوياً على وجهك وبالتالي تفقدين الاطلالة الكلاسيكية.

-إذا كان شعرك بنياً أو أسود مع بشرة داكنة، ابحثي عن الظلال من اللون الأحمر الذي يميل الى البني. كما يمكنك استعمال أحمر الشفاه باللون البرتقالي الداكن، اللون الأحمر الذهبي، اللون المرجاني.

- أما إذا كانت بشرتك فاتحة فننصحك باستخدام اللون الأحمر الكرزي.

-الشقراوات مع البشرة الداكنة يناسبهن المرجان الأحمر، والأحمر البرتقالي، أو الأحمر النحاسي.

-الشقراوات بالبشرة الفاتحة ننصحهن بالألوان الوردية والأحمر الفاتح

-لأصحاب الشعر الأحمر مع البشرة الداكنة يمكنهن استخدام اللون البرتقالي.

- في حين أن صاحبات الشعر الأحمر مع البشرة الفاتحة يليق بهن لون الأحمر الداكن أو لون التوت.

القاعدة 3: شفاه ناعمة لأحمر شفاه أحمر

قبل تطبيق أي أحمر شفاه عليك دائما التأكد من أن شفتيك ناعمة. وتحديداً اللون الأحمر. لأن هذا اللون يميل إلى التسرب في خطوط صغيرة حول الفم، لذلك من الجيد إضافة بعض المنتجات التمهيدية لشفتيك قبل استخدام أحمر الشفاه.

لا تتردي في اعتماد أحمر الشفاه باللون الأحمر!

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