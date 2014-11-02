ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص بنقل بسوهاج

تنفرد وكالة «أونا» للأنباء بنشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص بآخرى نقل، اليوم الأحد، عند مدخل قرية الكوامل بغرب مدينة سوهاج، والذى أسفر عن مصرع 11 طالبة وإصابة 3 آخريات، وهم:

«هاجر أنور حسان من البلينا ،و مي عبد النعيم محمود أحمد من شطورة بطهطا ،ووفاء عبد العال احمد عبد المجيد من شارع سيالة أولاد نصير بمدينة سوهاج ،وآلاء محمد عبد الرحيم على من جرجا ،وعلياء أحمد محمود عيسي من المرج بالقاهرة ،وبسمة أحمد حافظ عبد الرازق من الشيخ مرزوق بالبلينا ، وأسماء محمود محمد عارف من الشيخ مرزوق بالبلينا ، ورقية عوض محمد من الشيخ مرزوق بالبلينا ،وصفاء السيد محمد أحمد من نجع مازن بالبلينا ،وسارة سلاح محمد حسن من مدينة طما ، و”محمد حسن مرسي” سائق السيارة».

وجاري التعرف على باقى أسماء الضحايا فى الحادث.