بالصور.. قوات الدفاع الجوى تنفذ رماية بالذخيرة الحية ضمن أنشطة مناورة «بدر 2014»

قال المتحدث العسكرى، العميد أركان حرب محمد سمير، إن عناصر من تشكيلات ووحدات الدفاع الجوى نفذت رماية بالذخيرة الحية للأسلحة والأنظمة الصاروخية للدفاع الجوى والتى تأتى ضمن أنشطة وفعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية ” بدر 2014 ” ، والتى تشترك بها كافة التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة .

وشارك فى تنفيذ الرماية عناصر من قوات الدفاع الجوى تمثل كافة الأسلحة والتخصصات للتصدى لهجمات جوية معادية والدفاع عن عدد من المنشآت والأهداف الحيوية ، كما شاركت الأنظمة الصاروخية المتوسطة والقصيرة المدى والمدفعية المضادة للطائرات المعاونة للتشكيلات البرية فى تنفيذ الرماية على العديد من الأهداف الجوية وإصابتها بكفاءة عالية عكست المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة والسرعة والدقة فى رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها .

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوى، على حرص القوات المسلحة على مواكبة وحدات وتشكيلات الدفاع الجوى لأحدث النظم التكنولوجية عالمياً ، وإمتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة والصواريخ المضادة للطائرات ونظم الإستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدراتها فى تأمين المجال الجوى المصرى والتصدى لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها فى ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوى ، مؤكداً على أن جهد رجال الدفاع الجوى لم يتوقف للحفاظ على الإستعداد والكفاءة القتالية العالية ليظلوا قادرين دائماً على أداء مهامهم المقدسة فى حماية سماء مصرنا الغالية .

وتعد الرماية الفعلية بالذخيرة الحية للأنظمة والمعدات الصاروخية لقوات الدفاع الجوى من أرقى مستويات التدريب القتالى للوحدات والتشكيلات والتى يتم من خلالها تقييم قدرة ومهارة العناصر المنفذة على التصدى للتهديدات والعدائيات الجوية المختلفة ، والتى تتطلب تنظيم التعاون والتنسيق الجيد مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية ، وفقاً لمنظومة معركة الأسلحة المشتركة الحديثة .

> حضر إجراءات الرماية عدد من قادة القوات المسلحة ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية .