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تعاون مصري مغربي لدعم السياحة

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تعاون مصري مغربي لدعم السياحة تعاون مصري مغربي لدعم السياحة

الخارجية المصرية

بحث سفير في المغرب أحمد إيهاب جمال الدين، مع رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة السياحة المغربية محمد علمي حسني، سبل دعم التعاون المشترك في مجال السياحة.

وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة السياحة ووزارة الخارجية للعمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لمعدلاتها من خلال تحسين الصورة الذهنية للمقصد المصري.

وأعرب جمال الدين، خلال اللقاء، عن أهمية تضمين التعاون السياحي ضمن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي يجرى الإعداد لانعقادها بين مصر والمغرب، مؤكدا ثقته في أن وزارة السياحة المغربية لن تتوانى في تذليل أية عقبات تواجه المشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى اعتزام وزير السياحة المصري هشام زعزوع توجيه الدعوة لنظيره المغربي لزيارة مصر؛ لبحث سبل التعاون وإعطاء دفعة للسياحة البينية ودراسة إمكانية التسويق المشترك للبلدين، موضحاً الخطوات التي اتخذها الجانب المصري لتشجيع حركة السياحة الوافدة من دول المغرب العربي.
> وأكد أن السفارة تدرس حالياً تنظيم ملتقى للفاعلين في مجال السياحة في البلدين بحيث يتم مناقشة سبل تشجيع السياحة المغربية إلى مصر، وإمكانية تقديم العروض المصرية للسائح القادم من دول الخليج والأردن، إلى السائح المغربي، وكذلك إمكانية تنظيم رحلات طيران شارتر إلى هاتين الوجهتين.
> وأعرب جمال الدين عن اهتمام وزير السياحة المصري بترتيب زيارات لكبار الصحفيين السياحيين والإعلاميين والمثقفين المغاربة لزيارة مصر للاطمئنان على أن الأوضاع في مصر قد عادت إلى طبيعتها.

وأعرب مسئول وزارة السياحة المغربية، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال السياحة، متطلعاً إلى انتهاء الجانب المصري من دراسة مشروع اتفاق التعاون المقدم من جانبهم ليكون بمثابة الإطار القانوني المنظم لكافة التفاصيل المعنية بصناعة السياحة في البلدين.
> وأكد حرص بلاده في التعرف على المشروعات السياحية الكبيرة في مصر والاستفادة من الخبرات المصرية.

أ ش أ

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