وزيرة القوى العاملة تبحث مع نظيرها الإماراتى سبل التعاون المشترك فى أبوظبى

بحث وزير العمل الإماراتي صقر بن غباش سعيد غباش ووزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشري سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات القوى العاملة وأسواق العمل وتبادل التجارب والخبرات ذات الصلة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم أن اللقاء الذي عقد في أبوظبي أكد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين بقيادة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واستعرض غباش خلال اللقاء واقع سوق العمل في الدولة والتشريعات والسياسات التي تنظم علاقات العمل وبعض مبادرات وزارة العمل الرامية الى حماية الحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل.

كما هنأت العشري غباش بانتخابه رئيسا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، مشيدة في الوقت ذاته بحرص دولة الإمارات على توفير بيئة العمل اللائقة والحماية للعمال ومن بينهم العمال المصريون في ظل التشريعات المتقدمة والممارسات العملية.

وتطرق اللقاء الى أهمية تنسيق المواقف العربية في إطار التعامل مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون العمل والعمال والتقارير التي ذات الصلة وذلك تعزيزا للعمل العربي المشترك لا سميا في ظل تشابه معطيات أسواق العمل العربية الى حد كبير.. كما تناول سبل وآليات تعزيز التعاون بين وزارتي العمل في الإمارات ومصر بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين ومصالحهما المشتركة.