بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير نفق كوبرى السمك بشبين الكوم

تفقد الدكتور أحمد شيرين محافظ المنوفية أعمال تطوير نفق كوبرى السمك ، اليوم الأحد ، للاطمئنان على سير العمل حسب الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع ، واطمأن على مراحل أعمال توصيل خطوط مياه الشرب و الصرف الصحي، مؤكداً على ضرورة الإنتهاء منها فى أقرب وقت .

كما أصدر أوامره بعمل التعديلات اللازمة لأسلاك الكهرباء التى تعوق سير العمل وعمل توسعات فى النفق حرصاً على سلامة المواطنين وانسياب الحالة المرورية بمنطقة النفق .

كما التقى محافظ المنوفية بعض من سكان المنطقة الذين أعربوا عن سعادتهم بما يتم من أعمال فى منطقة نفق كوبرى السمك واستمع لشكواهم وطلباتهم وأصدر تعليمات فورية لحل بعضها ووعد بدراسة باقى الطلبات فى أقرب وقت ممكن .