20 ألف متفرج في برلين يتفاعلون مع موسيقى شرطة أبوظبي

تفاعل أكثر من 20 ألف متفرج من جماهير العاصمة الإلمانية "برلين" مع موسيقى شرطة أبوظبي، التي قدمت معزوفات موسيقية وطنية وتراثية في قاعة (Max-Schmeling-Halle) وهي قاعة خاصة بالحفلات الموسيقية الكبرى في برلين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان برلين (تاتو) 2014 للفرق الموسيقية العسكرية، والذي يقام في برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال الفترة من 31 أكتوبر 2014 ولغاية 2 نوفمبر 2014

وقال العقيد سيف سعيد الشامسي، رئيس قسم النشاط الثقافي والاجتماعي في إدارة النوادي والأنشطة الرياضية، رئيس الوفد المرافق لموسيقى الشرطة . إن فرقة موسيقى شرطة أبوظبي قدمت عرضا متميزا ومبهرا، بزيها القديم خلال مرحلة تأسيس شرطة أبوظبي وموسيقى الشرطة، وانطلق العرض الموسيقي "بالمارش العربي الجلاء" يتقدمها العلم الإماراتي، ثم معزوفة من التراث البحري بعنوان "هو يا مال" مع استخدام آلة المحار الموسيقية الشهيرة بإصدارها أصواتا شبيهة بصوت أمواج البحر، وتوالت المعزوفات الإماراتية الأصيلة لموسيقى شرطة أبوظبي مقدمة "لوحة العيالة" التراثية بعنوان "داري علمها" تزامنا مع احتفالية الامارات ب"يوم العلم"، و لاقت اللوحة تجاوبا جماهيريا عاليا.

وقال : في ختام عرضها الأول فاجأت موسيقى شرطة أبوظبي الجمهور الألماني بمعزوفة المارش الألماني، والتي تعتبر من المعزوفات التراثية المشهورة لديهم بعنوان "موسيدين"، و ذهل الجمهور الألماني وسط تصفيق حار لموسيقى شرطة أبوظبي من دقة أدائها وإبداعها في اداء المعزوفة الألمانية الشهيرة.

و أضاف : شاركت موسيقى شرطة أبوظبي في مساء نفس اليوم بالعرض الجماعي المخصص للفرق الموسيقية العسكرية، وستقدم عروضا أخرى في مهرجان (تاتو 2014) في الثاني من شهر نوفمبر الحالي،كما ستقدم الفرقة معزوفة العلم في يوم العلم لدوله الامارات العربية المتحدة، في مقر سفاره الدولة في الساعة ١٢ظهرا بتوقيت برلين وذلك في الثالث من نوفمبر الجاري وتزامنا مع احتفالات الدولة بيوم العلم .

وأوضح الشامسي أن عروض موسيقى شرطة أبوظبي بمختلف المواقع في برلين جاءت بناء على دعوة من سفارة الدولة في ألمانيا، حيث تشمل تقديم عرض في مساء 3 نوفمبر في "مول برلين". وتختتم عروضها في جمهورية المانيا الاتحادية بعروض تقدمها في ساحة (الكسندر بلاتز ) يومي 4 و5 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن مهرجان برلين الدولي تشارك به عدة فرق موسيقية عسكرية عالمية، تأكيداً لحرصها على التواجد محلياً وعالمياً؛ والتفاعل مع مختلف مناشط الشعوب للتعريف بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيل، وعكس الصورة الحضارية التي يتمتع بها المجتمع المحلي بما يمتلكه من تراث فني زاخر بحب الوطن ولحمة أبنائه.

وأوضح أن المهرجان يعدّ من أهم التجمعات للفرق العسكرية ذات التاريخ العريق، ويعدّ من أهمها على مستوى أوروبا والعالم، تشارك فيه الفرق المتميزة فقط التي وقع عليها اختيار اللجنة المنظمة.

وفي ختام العرض قدم العقيد وليد الشامسي والوفد الاعلامي للشرطة، درع موسيقى شرطة أبوظبي لكل من سفير الدولة وسفير الأردن تكريماً لحضورهما.

حضر عرض موسيقى شرطة أبوظبي جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في ألمانيا، والدكتور مازن التل سفير المملكة الأردنية الهاشمية، ودبلوماسي السفارة والملحقية العسكرية لدولة الإمارات في برلين، فضلا عن عدد من المسؤولين والدبلوماسيين وكبار الشخصيات من القادة العسكريين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وكان في استقبال سفير الدولة و كبار الشخصيات رئيس وفد موسيقى شرطة أبوظبي العقيد سيف الشامسي، والنقيب إبراهيم البطيح، والنقيب محمد سلطان، الوفد الإعلامي لشرطة أبوظبي.