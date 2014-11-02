بريطانيا: قلقون بشأن سجن إيرانية تحمل الجنسية البريطانية لمدة عام

أعربت وزارة الخارجية البريطانية اليوم عن قلقها بشأن تقارير تفيد بأن مواطنة بريطانية إيرانية حكم عليها بالسجن لمدة عام لمحاولتها حضور مباراة في كرة الطائرة رجال.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه تم الحكم على قونشيه قوامي بالسجن لمدة 12 شهرا للدعاية ضد الدولة”.
> وأضاف: “لدينا مخاوف بشأن أسباب هذا الادعاء، والإجراءات الواجبة أثناء المحاكمة ومعاملة قوامي أثناء تواجدها رهن الاحتجاز”.
ومن جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية سجن الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية 12 شهرا لمحاولتها مشاهدة مباراة في كرة الطائرة “بالمفزع”، مطالبة بإطلاق سراحها فورا.
وأوقفت السلطات الإيرانية قونشيه قوامي في العشرين من يونيو الماضي عندما كانت تشارك في تجمع نسائي يحاول حضور مباراة في البطولة العالمية للكرة الطائرة بين إيران وإيطاليا.
أ ش أ