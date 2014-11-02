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بريطانيا: قلقون بشأن سجن إيرانية تحمل الجنسية البريطانية لمدة عام

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بريطانيا: قلقون بشأن سجن إيرانية تحمل الجنسية البريطانية لمدة عام بريطانيا: قلقون بشأن سجن إيرانية تحمل الجنسية البريطانية لمدة عام

وزير الخارجية البريطانى

أعربت وزارة الخارجية البريطانية اليوم عن قلقها بشأن ‏تقارير تفيد بأن مواطنة بريطانية إيرانية حكم عليها بالسجن لمدة عام لمحاولتها حضور ‏مباراة في كرة الطائرة رجال.‏

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية “نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه تم الحكم ‏على قونشيه قوامي بالسجن لمدة 12 شهرا للدعاية ضد الدولة”‏.
> وأضاف: “لدينا مخاوف بشأن أسباب هذا الادعاء، والإجراءات الواجبة أثناء المحاكمة ‏ومعاملة قوامي أثناء تواجدها رهن الاحتجاز”‏.

ومن جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية سجن الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية 12 ‏شهرا لمحاولتها مشاهدة مباراة في كرة الطائرة “بالمفزع”، مطالبة بإطلاق سراحها فورا.‏

وأوقفت السلطات الإيرانية قونشيه قوامي في العشرين من يونيو الماضي عندما كانت تشارك ‏في تجمع نسائي يحاول حضور مباراة في البطولة العالمية للكرة الطائرة بين إيران وإيطاليا.‏

أ ش أ

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