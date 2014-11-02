المتحف المصري الكبير يستضيف المؤتمر الدولي الأول لتوت عنخ آمون في مايو القادم

قرر مجلس إدارة المتحف المصري الكبير برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، أن يستضيف المتحف المؤتمر الدولي الأول عن الملك توت عنخ آمون في مايو المقبل ، حيث يتم استغلال الحدث للترويج لهذا المشروع الضخم.

وأوضح الدماطی خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد اليوم أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة لدفع حركة العمل بالمشروع،مشيرا إلی أن المجلس قد وافق على إطلاق مسابقة يتم من خلالها اختيار أفضل تصميم ليكون الشعار النهائي للمتحف.

> وأضاف إن المجلس قرر تكليف عدد من الآثار يين الشباب العاملين بالوزارة ليكونوا النواة الأولى لأمناء المتحف بمختلف اقسامه، مشيرا الی انه تم مناقشة إمكانية طرح التغطية الإعلامية لمراحل بناء المشروع في مزايدة علنية بما يضمن توثيق مختلف مراحل المشروع باعتباره يمثل واحداً من أهم المشروعات القومية .

> ومن المقرر ان تبدأ فی وقت لاحق اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لدعم مشروع المتحف الكبير بحضور 7 وزراء.

أ ش أ