لقى شخصين مصرعهما فى حادث إنقلاب سيارة بطريق أسوان – أبو سمبل السياحي.

كان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مدينة أبو سمبل بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان – أبو سمبل ، ومصرع شخصين بها ، بناحية مزرعة المملكة.

تبين من التحريات انه حال سير السيارة رقم “أ ب ن 931″ ربع نقل ماركة ” تيوتا ” قيادة “جمال سعيد عبد العاطي” -54 سنة- سائق بشركة للمشروعات الزراعيه بتوشكي ومقيم الحسينيه محافظة الشرقية، وبصحبته “وليد محمد عزب” -34 سنة- مهندس بذات الشركة ومقيم ميت غمر محافظة الدقهلية، قادماً من أسوان الى أبو سمبل، اختلت عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، فانقلبت السيارة.

أسفر الحادث عن وفاة مستقليها، وتم نقل جثتيهما الي مشرحة مستشفي ابو سمبل الدولي، تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ( 266 ) ادرى مركز ابو سنمبل لسنة 2014م.