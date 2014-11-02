أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان ​-​ أبو سمبل السياحي

Google+ Print
مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان ​-​ أبو سمبل السياحي مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان ​-​ أبو سمبل السياحي

اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان

لقى شخصين مصرعهما فى حادث إنقلاب سيارة بطريق أسوان – أبو سمبل السياحي.

كان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مدينة أبو سمبل بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان – أبو سمبل ، ومصرع شخصين بها ، بناحية مزرعة المملكة.

تبين من التحريات انه حال سير السيارة رقم “أ ب ن 931″ ربع نقل ماركة ” تيوتا ” قيادة “جمال سعيد عبد العاطي” -54 سنة- سائق بشركة للمشروعات الزراعيه بتوشكي ومقيم الحسينيه محافظة الشرقية، وبصحبته “وليد محمد عزب” -34 سنة- مهندس بذات الشركة ومقيم ميت غمر محافظة الدقهلية، قادماً من أسوان الى أبو سمبل، اختلت عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، فانقلبت السيارة.

أسفر الحادث عن وفاة مستقليها، وتم نقل جثتيهما الي مشرحة مستشفي ابو سمبل الدولي، تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ( 266 ) ادرى مركز ابو سنمبل لسنة 2014م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا