أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور والفيديو.. محافظ الوادى الجديد يكرم أعضاء قافلة اتحاد الأطباء العرب

Google+ Print
بالصور والفيديو.. محافظ الوادى الجديد يكرم أعضاء قافلة اتحاد الأطباء العرب بالصور والفيديو.. محافظ الوادى الجديد يكرم أعضاء قافلة اتحاد الأطباء العرب

تكريم أعضاء القافلة

كرم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أعضاء القافلة الطبية “اتحاد الأطباء العرب ، مركز إبصار” والتى تعمل تحت شعار “معاً نعيد النور”، نظراً لما قدمته القافلة على مدار أربعة أيام من خدمات طبية بالمجان لأبناء المحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة لوجود هذه القافلة والقوافل المماثلة حتى يمكن سد العجز في بعض التخصصات الطبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ عن استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات على نفقة المحافظة نظراً للخدمات الطبيه المقدمة من القوافل لأبناء المحافظة.

وأشاد المحافظ بما قدمته القافلة من خدمات طبية حيث قامت القافله بتوقيع الكشف الطبى على 750 مريضا وصرف العلاج اللازم بالمجان،  كما أجرت القافلة 60 عملية جراحية “مياه بيضاء وظفره” وصرف علاج لهم بالمجان ونظارات قراءة بإجمالي 35 نظارة ونظارات طبية بإجمالي 450 نظارة.

وقدم المحافظ لأعضاء القافلة درع المحافظة وشهادات تقدير نظراً للخدمات الطبية المقدمة بالمجان للمواطنين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا