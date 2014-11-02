بالصور والفيديو.. محافظ الوادى الجديد يكرم أعضاء قافلة اتحاد الأطباء العرب

كرم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أعضاء القافلة الطبية “اتحاد الأطباء العرب ، مركز إبصار” والتى تعمل تحت شعار “معاً نعيد النور”، نظراً لما قدمته القافلة على مدار أربعة أيام من خدمات طبية بالمجان لأبناء المحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة لوجود هذه القافلة والقوافل المماثلة حتى يمكن سد العجز في بعض التخصصات الطبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ عن استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات على نفقة المحافظة نظراً للخدمات الطبيه المقدمة من القوافل لأبناء المحافظة.

وأشاد المحافظ بما قدمته القافلة من خدمات طبية حيث قامت القافله بتوقيع الكشف الطبى على 750 مريضا وصرف العلاج اللازم بالمجان، كما أجرت القافلة 60 عملية جراحية “مياه بيضاء وظفره” وصرف علاج لهم بالمجان ونظارات قراءة بإجمالي 35 نظارة ونظارات طبية بإجمالي 450 نظارة.

وقدم المحافظ لأعضاء القافلة درع المحافظة وشهادات تقدير نظراً للخدمات الطبية المقدمة بالمجان للمواطنين.