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إنفوجرافيك - عودة القناص عماد متعب

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إنفوجرافيك - عودة القناص عماد متعب إنفوجرافيك - عودة القناص عماد متعب

تألق عماد متعب مهاجم الأهلي في مواجهة دمنهور وسجل لفريق ثلاثة أهداف "هاتريك"، هو الأول له في تاريخه الطويل مع المارد الأحمر.

عماد متعب "القديم".. وأول هاتريك مع الأهلي!

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ورغم أن متعب من الجيل الذي شهد اكتساح الأهلي لمنافسيه بنتائج عريضة، ورغم أن متعب فاز بلقب الهداف كثيرا.. لكنه أمام دمنهور احتفل بأول هاتريك له في الدوري المصري.

وجاء الهاتريك لينقذ الأهلي من فخ ألعاب دمنهور الذي أوصل المباراة لنتيجة 2-2، ثم جاء متعب وفك شفرة ضيوف الشياطين الحمر وفاز لفريقه 4-2.

ومنح متعب جماهير الأهلي بعض الطمأنينة، بعد إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق الأساسي بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام متعب في مباراة الأهلي ودمنهور في إنفوجرافيك.

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