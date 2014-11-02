غياب عاشور وسليمان عن مران الأهلي

تغيب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي عن مران الفريق الأحمر يوم الأحد، بسبب شعوره بتقلصات في الظهر.

وشارك عاشور في فوز الأهلي على دمنهور 4-2 في الجولة السابعة من الدوري المصري يوم السبت، وخرج مستبدلا في الشوط الثاني.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لـFilGoal.com: "حصل عاشور على راحة من تدريبات اليوم الأحد، بسبب شعوره بتقلصات في عضلات الظهر".

وتغيب أيضا وليد سليمان جناح الفريق الأحمر عن مران يوم الأحد.

وقال وائل جمعة مدير الكرة للصحفيين: "سليمان حصل على إذن بالغياب عن تدريبات الفريق بسبب ارتباطه ببعض الظروف الأسرية، ويعود للمشاركة يوم الاثنين".

يذكر أن سليمان غاب عن مباراة دمنهور تنفيذا لعقوبة اتحاد الكرة عليه، بالإيقاف لأربع مباريات بعد تجاوزه في حق شريف رشوان حكم مباراة الأهلي والأسيوطي.