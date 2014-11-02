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ما هي نصيحة كوكو روشا لزميلتها كيندال جينر؟

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ما هي نصيحة كوكو روشا لزميلتها كيندال جينر؟ ما هي نصيحة كوكو روشا لزميلتها كيندال جينر؟

الأحد 02-11-2014 13:42

أثارت الشابة والأخت غير الشقيقة للأخوات كارداشيان كيندال جينر Kendall Jenner الأحاديث والشكوك منذ أن شقت طريقها في عالم الموضة كعارضة أزياء محترفة، وقد صرحت مؤخراً أنها كانت ضحية لسخرية زميلاتها العارضات في كواليس عروض ربيع وصيف 2015 التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي.

إذ يعتقد البعض أن كيندال جينر ما كانت لتظهر في عروض دور الأزياء الكبيرة، مثل:Chanel ، Balmain ،DVF، وغيرها لولا علاقة عائلتها بالعديد من المصممين، وكون أختها كيم كارداشيان صديقة مقربة لمعظمهم.

وفي هذا الخصوص قدمت العارضة الشهيرة كوكو روشا Coco Rocha نصيحتها لزميلتها كيندال جينر قائلة: "خلف الكواليس جميع العارضات صغار وشابات، ويمكن أن نقول أنها أشبه بالمدرسة الثانوية، وهذا ما يجعل المنافسة كعراك القطط"، مضيفة: "عندما تواجهين السخرية غادري الغرفة، وتنفسي بعمق، وتذكري أنك إن أردت من الجميع أن يحترمك كعارضة أزياء محترفة عليك أن تتصرفي بحكمة بغض النظر عن عمرك".

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سيدتي