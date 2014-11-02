"أراب أيدول":أحلام تعلم أنابيلا الوقوف أمام الكاميرا وتفرد لها شعرها

بيروت_علي حلاّل

بعد الضجة التي أثارها وائل كفوري بالأمس إثر مغادرته أمس برنامج "أراب أيدول" مباشرة على الهواء، بدا وائل مرتاحاً في هذه الحلقة، ويبدو أن صوت "الجاكهامر" قد اختفى من أمام منزله، ليبدو أكثر اتزاناً وأكثر وضوحا.

أحلام ترشد أنابيلا

خلال الفاصل الإعلاني الأول قدمت أحلام لأنابيلا نصائح للوقوف أمام الكاميرا، وقالت لها: "انظري كيف أقف أنا عندما أتصور"، كذلك قامت أحلام بفرد شعر أنابيلا معتبرة أن ذلك يليق أكثر بها ويناسب شكل فستانها.

وكعادتها أحلام تثير الجدل خلال الفواصل الإعلانية، فقد طلبت من مدير المسرح أن لا يتدخل بها خلال قيامها بالتقاط الصور على المسرح، منتقدة المهلة التي يعطيها لها ولسائر أعضاء اللجنة بضرورة تجهيز أنفسهم بعد الفواصل وتوجهت الى الجمهور قائلة: "دائماً يقول لنا 40 ثانية وسنصبح على الهواء، ما أثار موجة من الضحك على كلامها، وطبعاً كانت تهدف إلى إطراء الأجواء فهي تعتبر دينامو اللجنة هذا العام.

في مقابل ذلك، انعكس هدوء الفنان وائل جسار كضيف على البرنامج على سائر الحلقة، التي خلت من أي أمور تذكر تتعلق بلجنة التحكيم، وكانت حلقة قصيرة كعادة كل يوم سبت حيث تحسم فيها النتائج ويغادر أحد المشتركين.

وبالعودة إلى نتائج الحلقة، فقد شكل وقوف المشتركة الفلسطينية منال موسى استغراب الجمهور المتابع على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد كمية المديح التي تتلقاها منال منذ دخولها البرنامج، وشكل وقوفها مفاجأة لها، كونها لم تكن تتوقع هذا الأمر. فمنهم من أيد وقوفها في دائرة الخطر كون صوتها لا يستحق البقاء، ومنهم من دافع عنها بشراسة واعتبر أن هناك ظلماً لحق بها.

هجوم جزائري

الجمهور الجزائري عبر عن إستيائه لخروج أجراد، ووجه نقداً لاذعاً للبرنامج، حيث قدم المشتركون أغنيات لمصر وفلسطين وسريا، غلا أن الجزائر لم يكن لها حصة، وأدخلوا البرنامج في مقارنة مع "ستار أكاديمي" حيث قدمت الطالبة الجزائرية فيه كنزة أغنية لبلدها بمناسبة العيد.

زوجة وائل جسار تخطف الأضواء

خطفت زوجة وائل جسار السيدة ميراي الأضواء، حيث تهافت بعض الحضور لإلتقاط الصور التذكارية معها عندما علموا أنها زوجة وائل، وكان لـ"سيدتي نت" دردشة سريعة معها، أكدت فيها أن الأغنية التي قدمها وائل لأول مرة على المسرح بعنوان "انتبه عحالك" هي مهداة لها". واشارت إلى أن "وائل يستشيرها في اغانيه بشكل دائم".

وعن أكثر ما يزعجها كونها زوجة فنان قالت: "الإشاعات التي يطلقها البعض بأننا انفصلنا عن بعضنا البعض، فأنا ووائل مغرمان ببعضنا وسنبقى في هذه الحالة بشكل دائم".

كواليس:

شوهد كل من زوج أحلام مبارك الهاجري ومدير أعمال نانسي السيد جيجي لامارا يتكلمان مع المشترك السوري حازم شريف.

أحلام ترش العطر على مقدم البرنامج أحمد فهمي.

وجود سهر في الحلقة أيضاً وهي تقدمت إلى دائرة الخطر وواست صديقتها منال موسى.

توقع الحضور خروج أجراد من الجزائر منذ بداية الحلقة.