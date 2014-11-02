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بالصور.. أجمل إطلالات حلا الترك على "إنستغرام"

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بالصور.. أجمل إطلالات حلا الترك على "إنستغرام" بالصور.. أجمل إطلالات حلا الترك على "إنستغرام"

الأحد 02-11-2014 02:00

لاشك أن الطفلة الفنانة حلا الترك التي لم تتجاوز"12 عاماً" قد أبهرت جميع من رآها بفنها وجمال شخصيتها وصوتها، كذلك إطلالاتها التي تعتبر غاية في الروعة رغم صغر سنها.

وقد اختارت منذ بداية مشوارها الفني عام 2009 من خلال برنامج "ستار صغار" على قناة أبوظبي ومشاركاتها المتعددة والتي كان آخرها مشاركتها ببرنامج "هو وهاي وهي" بمشاركة هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي الذي تم عرضه على قناة "MBC" في رمضان 2014 أن تظهر بإطلالات متنوعة ما بين الفساتين التي تناسب الحفلات والكليبات التي تشارك بها أو الأزياء المتناسقة في حياتها اليومية.
الجدير بالذكر أن عدد من مواقع الإنترنت تداولت صور أزياء حلا الترك من خلال حسابها على إنستغرام وهو مادفع كثير من الأطفال متابعة الحساب الخاص بحلا على مواقع التواصل الإجتماعي لمشاهدة آخر ازيائها على غرار متابعة الفتيات المراهقات لأزياء الفنانات. يشار إلى أن من أهم أعمال حلا الترك: بابا نزل معاشه، نامي، طفشانة، يا رب سامحني، هابي هابي، ترن ترن.
شاهدي في الصور أعلاه أجمل الأزياء التي تألقت بها حلا الترك على برنامج "إنستغرام"، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي