ناصر القصبي يتعرض للابتزاز من ابنه

الرياض – نهى السداوي

ابتزاز الأبناء للآباء هو أمر مسلم به، ويحدث دائماً بين الأبناء والآباء الذين تحاط علاقتهم بأجواء الصداقة، فتأتي الابتزازات والتهديدات كنوع من أنواع الدعابة المحببة للنفس، ويلجأ لها الأبناء عندما لا يحبذون أحد الأوامر التي يتلقونها من والديهم وخاصة عندما يجدون أن الآباء كانوا يفعلون مثل التصرف وهم في مثل أعمارهم.

من خلال صورة قوية وموقف جريء قرر الفنان ناصر القصبي أن يعترف بنفسه وينشر الصورة التي يتعمد ابنه أن يهدده بها ويبتزه من خلالها، حيث نشر الممثل المبدع الكوميدي صورة له على موقع "تويتر" يظهر فيها بجانب تمثال الملك فيصل بن عبدالعزيز ويرتدي ملابس بطابع الثمانينات بشعر "منفوش" وقميص مفتوح الصدر ويحمل حقيبة، وغرد القصبي قائلاً: "مع الملك فيصل -الله يرحمه- في متحف لندن أوائل الثمانينات"، وأضاف: "ولدي يبتزني بهذه الصورة خصوصاً اذا قلت له قم احلق".

وقد لاقت الصورة إعجاب المتابعين، حيث حصدت 5 آلاف مشاركة والعديد من التعليقات التي تجد أن الحق مع ابنه في ابتزازه بتلك الصورة.

يذكر أن الفنان السعودي ناصر القصبي خريج كلية الزراعة من جامعة الملك سعود، وقد بدأ مشواره الفني خلال المسرح الجامعي، بينما ظهوره الأول واشتهاره جاء من عمله في مسرحية "التائه" التي قام هو والفنان راشد الشمراني ببطولتها وإخراجها، واشتهر كثيراً بمسلسله الكوميدي "طاش ما طاش" الذي قدم منه 18 جزءاً، ويعتبر من أفضل المسلسلات الكوميدية في الخليج والعالم العربي بمشاركة الفنان عبد الله السدحان، كما أنه أحد أعضاء لجنة التحكيم برنامج المواهب "أراب جوت تالنت"، والذي انضم إليه بموسمه الثاني عام 2012.