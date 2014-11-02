فنانة سورية تقدم على الانتحار وتثير ذهول الجميع

رحلت الفنانة السورية نجلاء وزة عن عمر 22 عاماً، بظروف غامضة لم تعرف أسبابها بعد، في شقتها في جنوب أفريقيا حيث تعيش منذ عام.

وحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول أسباب الوفاة، أنّ وزة أقدمت على الانتحار شنقاً، كما أكّدت مصادر أخرى أنّ حادثة الوفاة حصلت منذ أسبوع، ولكن الخبر مرّ بصمت.

وأشارت بعض المعلومات إلى أنّ الراحلة تعرّضت لمحاولة انتحار سابقة نجت منها.

ورجّح نقّاد ومتابعون أن يكون سبب انتحاراها احتجاجاً عل الأوضاع الأساوية الدمويّة التي تمر بها بلدها، لفرط ما كانت تتمتّع به من شفافيّة وحساسيّة في شخصيّتها.

نجلاء الوزة هي رسامة وكاتبة وممثلة، كانت لها مشاركة وحيدة في فيلم سينمائي بعنوان "سلّم إلى دمشق" للمخرج محمد ملص.

يشار إلى أنّ نجلاء كان لها بضعة أعمال تشكيلية تضامنت من خلالها مع الثورة السورية، كالعمل التركيبي الذي يحمل عنوان "العروسة" بالإضافة إلى أعمال أخرى.