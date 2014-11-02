أحلام تشن حملة شتائم على شمس بسبب مباراة كرة قدم

كانت مباراة أمس بين فريق "الهلال" السعودي وفريق "سيدني" الأسترالي في نهائيات كأس أسيا، كفيلة بإشعال الحرب الكلامية على موقع "تويتر" بين الفنانتين الخليجيتين أحلام وشمس، خصوصاً وأنّ أحلام تشجع فريق "الهلال"، على عكس شمس التّي تشجّع فريق "النصر".

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، كتبت شمس تغريدة وجهتها إلى أحلام:"أم ركبة شجعت الهلال البارح وادوشوني الهلاليين فيها وكاهي نكبت أجدادكم ركبتها نحس ياحبني حقي"، فردت أحلام: "وصولك إلى النهائيات يعني انت من الأوائل #كلنا_الهلال يكفي ان الكل مستنفر يكفي أنكم اشغلتوا الكل يكفي ان اسمك #الهلال".

وبعدها هاجمت أحلام شمس بشدّة، ووصفتها بقتاة الليل، وبأنها تشبه بنات "باكستان"، كما اعتبرت أحلام أنّ شمس "وسّخت سمعة بنات الخليج"، وأشارت إلى أنّه ثمة أمر قبض بحق شمس في دبي ولا تستطيع دخولها، وكتبت: "مايشرفني وعموما هي عليها امر قبض في دبي بس في انتظارها توصل وبعلمها تحرم تتكلم عن اسيادها"، كما غرّدت: "انا احلام من يدق بابي يجيه جوابي #اتتهى و #كلنا_الهلال".

شمس من جهتها، وصفت أحلام بـ"أم ركبة" و"الطقطاقة"، ونشرت صورتين توجهت بهما إلى أحلام منها صورة "بوم" باعتبارها أنّها تدل على الشؤوم.

وكالعادة تفاعل جمهور الفنانتين مع هذه التغريدات، فأحدهم اعتبر أنّ أحلام وجهها نحس على فريق الهلال، وأخر ذكّر بالأغنية التي أطلقتها شمس دعماً لفريق "النصر" وأنّها تشجّع بالفعل وليس بالكلام فكتب: "فرق لما انتي شجعتي النصر العالمي ودعمتيهم بالاغنيه وكسرت الدنيا و صاروا من نجاح الى نجاح هذا الدعم الصحيح مو بالكلام".

أمّا جمهور أحلام فاعتبر أنّ شمس تاريخها أسود، ودعا لها بالشفاء، ونشروا صورة قديمة لها، أرفقوها بتعلبقات ساخرة عن حاجبيها.