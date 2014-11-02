السياح العرب يقبلون جدران فيلا مسلسل "عشق أسود"

اشتهرت فيللا سيدة المجتمع التركية الشهيرة فريال جولمان الواقعة في منطقة (بيبيك) الراقية ، والبالغ ثمنها (50) مليون ليرة تركية أي ما يوازي (25) مليون دولار أمريكي على نطاق واسع إثر اختيارها لتكون الفيللا الرئيسة في أحداث المسلسل التركي الشهير "عشق أسود"الذي يقوم ببطولته النجم التركي الشهير أنجين أكيوريك بدور المحقق عمر الذي يحقق بجريمة قتل رجل أعمال وحبيبته اللذين قتلا معاً في سيارة واحدة، والنجمة التركية الشهيرة توبا بيوكستون بدور مصممة المجوهرات ألين التي تعود من مقر إقامتها في إيطاليا إلى بلدها تركيا وتفاجأ بمقتل والدها بعد الإحتفال بعيد ميلادها، وتمر بمخاطر عديدة تقع خلالها في غرام المحقق الذي يتولى القضية ويحميها بحبه من مخاطر لا تعد ولا تحصى.

أخبار العمل على مئات مواقع التواصل الإجتماعي وصور أحداث المسلسل التي صورت داخلياً في فيللا فريال جولمان جعلت السياح العرب يتهافتون على زيارة الفيللا بأمل السماح لهم بدخولها والتجوال فيها لكنهم منعوا من ذلك لأسباب أمنية، وللإستمرار في تصوير حلقات العمل فيها لليوم بالإضافة إلى تواجد مالكة الفيللا فريال جولمان، ورغم منعهم من دخولها يظلون منتظرين أمام بوابتها غير يائسين من الحصول على فرصة دخولها إثر محاولات متتالية.

وقد صرحت مالكة الفيللا فريال جولمان لإحدى الصحف التركية مبتسمة: نظرت مرة من نافذة غرفتي إلى الخارج ففوجئت ببعض السياح العرب يقبلون جدران الفيللا بعد يأسهم من دخولها، ويصورون أنفسهم معها، لم يدر في بالي أبداً أن فيللتي ستحقق شهرة واسعة هكذا في العالم العربي.

وبهذا تكون فيللا فريال جولمان هي الفيللا الثانية التي تصبح قبلة السياح العرب بعد فيللا مهند ونور التي اشتهرت بعد عرض مسلسل نور في العالم العربي.

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