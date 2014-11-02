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الحزب الحاكم فى سوريا يدعو لمحاصرة إسرائيل على جميع الأصعدة الدبلوماسية والدولية

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الحزب الحاكم فى سوريا يدعو لمحاصرة إسرائيل على جميع الأصعدة الدبلوماسية والدولية الحزب الحاكم فى سوريا يدعو لمحاصرة إسرائيل على جميع الأصعدة الدبلوماسية والدولية

أصدر الحزب الحاكم فى سوريا حزب البعث العربى الاشتراكي الذى يترأسه الرئيس السورى بشار الأسد بيان يدعم فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف مع ضمان حق اللاجئين في العودة الى ديارهم في فلسطين مشددة على أنه حق وطني وسيادي “غير قابل للتصرف” إلى جانب حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حسب ما أشار البيان.

ودعا البيان الحركات والأحزاب السياسية القومية والهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية والقيام “بإيلاء المقاومة القانونية لممارسات الكيان الصهيوني ما تستحقه من أهمية في إطار المقاومة الشاملة للاحتلال وفي مقدمتها المقاومة المسلحة “واعطاء زخم إعلامي لحجم الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ قيامه بحق ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتركيز على عدم قانونية وعد بلفور لانه وعد من شخص بمنح أرض لايملكها لطرف ثالث غريب تماما عن تلك الأرض لافتة إلى أن هذا الوعد هو مجرد “وعد سياسي” كتبه الصهاينة أنفسهم ولايعطيهم أي “شرعية قانونية”.

كما دعا الحزب إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الملاحقة القانونية لقادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني واغتيال قادة فلسطينيين وعرب اقرها المسوءولون الاسرائيليون وتنظيم فعاليات ونشاطات جماهيرية ومخاطبة هيئات ومنظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والامم المتحدة للعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الاقصى وردع “إسرائيل” عن أي محاولة للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

 

 

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