عدوى: إطلاق برنامج لتدريب أطباء التكليف على البرامج الفنية للرعاية الصحية

أطلق د. عادل عدوي وزير الصحة والسكان البرنامج التدريبي لأطباء التكليف ونواب طب الأسرة ، الذي يهدف إلى تدريب (300) طبيب على البرامج الفنية للرعاية الصحية الأساسية خلال الفترة من “1 – 13″ نوفمبر 2014 وذلك في مراكز التدريب التابعة لكل مديرية .

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيبدأ بعشر محافظات وهم “بورسعيد ، الإسماعيلية ، القليوبية ، الدقهلية ، الجيزة ، بني سويف ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ” ، وسيستمر البرنامج التدريبي ليشمل جميع المحافظات وجميع أطباء التكليف .

وأضاف أن البرنامج التدريبي يشمل حزمة من البرامج الفنية للرعاية الأولية يتم تدريب الأطباء عليها ، منها ” الرعاية المتكاملة لصحة الطفل ، الرعاية الأولية , طب الأسرة ، رعاية الأمومة والطفولة ، تنظيم الأسرة ، أساليب إنقاذ الحياة ، الإعمال الوقائية ، أعمال مكافحة العدوى ، الاكتشاف المبكر للإمراض الوراثية والحد من الإعاقة ، الجودة في الرعاية الصحية ، رعاية أطفال السن المدرسي ، مكافحة الأمراض المتوطنة ” ، وذلك لتأهيل الأطباء في كيفية التعامل مع المرضى ومتلقي الخدمة الصحية عند استلامهم العمل بوحدات الرعاية الأساسية بالقطاع الريفي ، ولرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.