بيت السناري يكرّم منقذي متحف الفن الإسلامي

ينظم بيت السناري “بيت العلوم والثقافة والفنون” الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي احتفالية تكرّيم منقذي متحف الفن الإسلامي بعنوان “إبداع الشباب في مواجهة الأزمات”، وذلك يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2014م في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

تقام الاحتفالية بحضور سيادة الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي؛ وزير الآثار، والدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، والأستاذ أحمد شرف؛ رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار، والأستاذ أيمن منصور؛ مدير بيت السناري.

ويشمل برنامج الاحتفالية كلمة للدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، تليها كلمة مكتبة الاسكندرية يلقيها الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بالمكتبة، ثم سيقوم الدكتور ممدوح الدماطي والدكتور خالد عزب بتوزيع شهادات التقدير على السادة مديري وأمناء ومرممي المتحف تقديرًا لجهودهم في هذا المجال، ثم ندوة يحاضر فيها الدكتور أحمد الشوكي؛ المشرف العام على المتحف تحت عنوان “متحف الفن الإسلامي تاريخ من التحديان” ويتحدث فيها عن تاريخ المتحف وتطوره مرورًا بأحداث انفجار مديرية أمن القاهرة الأخير، الذي سبب أضرارًا جسيمة للمتحف، مبرزًا دور العاملين بالمتحف ومدى تفانيهم وإبداعهم في إنقاذ المتحف والحفاظ عليه أثناء الأحداث الأخيرة، ثم يلقى كلاً من الأستاذ أحمد صيام؛ أمين المتحف كلمة عن عملية انقاذ متحف الفن الإسلامي، ثم كلمة الأستاذ محمود عبد الرؤوف؛ أمين المتحف كلمة عن أعمال انقاذ نوادر المتحف، كما سيلقي الدكتور حمدي عبد العظيم؛ مدير قسم الترميم بالمتحف والأستاذ محمد عزت وأيمن خالد أخصائيا الترميم محاضرة عن دور المرممين في إنقاذ القطع الأثرية من تبعات حادث الانفجار الأخير، ومجريات أعمال الترميم.

ويقام على هامش الاحتفالية معرض للصور يوضح أحداث الانفجار ودور الشباب في إنقاذ وترميم القطع الأثرية، كما سيقوم كل أمين أو مرمم بالمتحف في هذا المعرض بشرح دوره للجمهور مع إبراز أهم الصعوبات والتحديات التي واجهته هو وفريقه وكيف استطاعوا التغلب عليها.

وتأتي هذه الاحتفالية تقديرًا من مكتبة الإسكندرية – ممثلة في بيت السناري – ووزارة الأثار لمجهودات القائمين على المتحف في ترميمه واستعادة بريقه وإعادته لسابق عهده.

وتأتي الاحتفالية بداية من يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2014م، ويأتي الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وهي مفتوحة للجمهور.

يذكر أن بيت السناري “بيت العلوم والثقافة والفنون” الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، مفتوح للزيارة المجانية خلال مواعيد العمل الرسمية، كما يتضمن أنشطة مثل سيمنار الجبرتي للدراسات التاريخية، وسيمنار الوثائق؛ والذين ينظمهما شباب المؤرخين وشباب الباحثين في مجال الوثائق. ويستضيف بيت السناري أيضًا أنشطة متنوعة للشباب؛ مثل صالون الشباب الأدبي، إضافة إلى إقامة عدد من المعارض الثقافية والفنية والحفلات الموسيقية والغنائية ودورات تدريبية في عدد من المجالات؛ منها الخط العربي واللغة المصرية القديمة واللغة القبطية. كما يعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة على عدة مستويات، وذلك من تشجيع للشباب المصري والمواهب المتميزة، واستكمالاً للدور الذي أخذته مكتبة الإسكندرية على عاتقها من إحياء للدور القديم لبيت السناري؛ والذي يعد المقر الأول للمجمع العلمي المصري، ليصبح منبراً للعلوم والثقافة والفنون.