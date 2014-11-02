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جنايات سوهاج تؤجل نظر محاكمة 23 إخوانيًا فى أحداث الزهراء إلى الغد

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جنايات سوهاج تؤجل نظر محاكمة 23 إخوانيًا فى أحداث الزهراء إلى الغد جنايات سوهاج تؤجل نظر محاكمة 23 إخوانيًا فى أحداث الزهراء إلى الغد

أرشيفية

قررت محكمة جنايات سوهاج تأجيل قضية أحداث الزهراء المتهم فيها 23 إخوانيًا لإرتكابهم أحداث شغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء فى أول أيام الاستفتاء على الدستور إلى جلسة الغد الإثنين 3 نوفمبر لاستكمال شهادة الشهود

وكانت الاحداث قد أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين من بينهم مقدم شرطة ومندوب شرطة فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وجماعة الإخوان الإرهابية

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين جميعًا تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام والقتل والشروع فى القتل واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح وتكدير الأمن العام وتعطيل وسائل المواصلات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص وتحريض المواطنين على مقاطعة الاستفتاء.

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