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تأجيل «أحداث مكتب الإرشاد» لـ 9 نوفمبر لاستكمال المرافعات

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تأجيل «أحداث مكتب الإرشاد» لـ 9 نوفمبر لاستكمال المرافعات تأجيل «أحداث مكتب الإرشاد» لـ 9 نوفمبر لاستكمال المرافعات

أحداث مكتب الإرشاد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مكتب الإرشاد» لجلسة الأحد القادم 9 نوفمبر الجارى لاستكمال المرافعة عن المتهمين مهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى، وكان قد طالب محمد الدماطى فى نهاية مرافعتة بالبراءة لبديع وجميع المتهمين.

ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ويحاكم فى القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.

 

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