ممرضات البلينا يفضضن إضرابهن عن العمل والطعام بسوهاج

فضت 8 ممرضات إضرابهن عن العمل والطعام والذى كانوا قد بد​أ​وه أمس اعتراضًا على ما أسموة تعسف الشؤ​و​ن الإدارية وعدم عدالة توزيع المهام و النوبتجيات والأعمال الشهرية بالإضافة إلى سوء معاملة رئيسة التمريض وفرض ساعات عمل إضافية عليهم عقب وعد الإدارة بمراجعة طلباتهم وتحقيق ما يراه العمل دون أن يتعرض احد لظلم

> وكان مركز شرطة البلينا قد تلقى بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى البلينا المركزي يفيد قيام 8 من الممرضات بالاضراب عن الطعام.

ورغم محاولات الإدارة لعدول الممرضات عن إضرابهن واللجوء للطرق القانونية إلا أنهم رفضوا

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6052 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.