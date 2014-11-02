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بالفيديو.. داعشيون يبيعون النساء في جلسة سمر

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بالفيديو.. داعشيون يبيعون النساء في جلسة سمر بالفيديو.. داعشيون يبيعون النساء في جلسة سمر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى لمجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابى في جلسة سمر يتحدثون عن سوق سيقام للسبايا الإيزيديات, حيث يقول أحدهم “اليوم سوق السبايا.. اليوم سوق ما ملكت أيمانكم.. اليوم التوزيع”,ليعلق داعشى إرهابى أخر ويقول “اليوم لكلٍ خياره، من يرد بيعها أو من يريد شراءها أو إهداءها، هو حرّ، لكل نصيبه”. ويجيب عن سؤال أحدهم عن سعر الفتاة، مضيفاً: “يختلف السعر.. من عيونها زرقاء يختلف سعرها”.

ولم يتم معرفة مكان تسجيل هذا الفيديو الإجرامي فتناول مجموعة من المغردين على موقع تويتر أنه فى مدينة الموصل العراقية.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تنشر فيها جرائم يرتكبها عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى حق النساء الإيزيديات وسبق أن قاموا سوق لبيع الإيزيديات فى مدينة الموصل بمحافظة نينوى فى شهر يوليو الماضى.

 

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