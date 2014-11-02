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مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 33 درجة دكتوراه و51 درجة ماجستير

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مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 33 درجة دكتوراه و51 درجة ماجستير مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 33 درجة دكتوراه و51 درجة ماجستير

جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة على منح 33 درجة دكتوراه و50 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة.

وأعلن الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الموافقة شملت منح 33 درجة دكتوراه تضمنت 11 درجة فى كلية الطب ، و 7 درجات في كلية العلوم , و 6 في كلية الحقوق , ودرجتين بكلية التربية , بالإضافة إلي درجات واحدة بكلٍ من كليات الهندسة والزراعة والطب البيطري والتجارة والآداب ومعهد جنوب للأورام وكلية التربية بالوادي الجديد.

وأضاف أنه تم كذلك خلال الجلسة الموافقة على منح 51 درجة ماجستير تضمنت 13 درجة فى كلية التربية الرياضية و12 درجة بكلية العلوم , و8 درجات فى كلية الهندسة و6 درجات فى كلية التربية , و 5 درجات بكلية الخدمة الاجتماعية , إضافة ً إلي درجتين بكليتيّ الطب البيطري والتجارة , بالإضافة إلى درجة واحدة فقط فى كليات الزراعة ، والحقوق والآداب.

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