ضبط قنابل مونة وزجاجات مولوتوف بحوزة 4 أشخاص بالشرابية

تمكن النقيب كريم سليمان، ضابط مباحث قسم شرطة الشرابية، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من: رجب عبد القوي مصطفي محمد سن 36 سائق ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 1141/2011م القاهرة الجديدة أول سرقة متنوعة وبحوزته 11 قنبلة مونة، وضبط محمد عبد القوي مصطفي محمد سن 21 عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته 4 زجاجات مولوتوف.

كما تم ضبط نبيل احمد خيري محمد سن 33 عامل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في 4 قضايا اخرهم 1727/2011م الشرابية سرقة متنوعة بحوزته سلاح ابيض سنجة، وشقيقه محمود سن 25 عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته سلاح ابيض سنجة.

بمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الأعداد للتشاجر مع المدعو محسن حبيب عبد الرازق سن 54 موظف ومقيم دائرة القسم وآخرين لسابقة وجود خلافات حول الجيرة بينهم والمحرر بشأنها المحضر رقم 3727/2014م إداري الشرابية.

تحرر ملحقا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق.