بالصور..محافظ قنا يأمر بسحب أعمال مقاول صيانة مستشفى أبو مناع بحري لعدم الانضباط

قرر عبد الحميد الهجان محافظ قنا تكليف الدكتور ممدوح ابو القاسم وكيل وزارة الصحة بقنا ورئيس مركز ومدينة دشنا بسحب أعمال المقاول المكلف بإجراء عمليات الترميم والصيانة بمستشفى أبو مناع بحري اذا لم يبدء بأعمال الصيانة فورا بالمستشفى نظرا لتأخره في إنجاز الأعمال وعدم انضباطه فى العمل.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة لمستشفي ابو مناع التكاملي للوقوف على أسباب توقف أعمال الصيانة منذ سنوات بالمستشفى المقامة علي مساحة 5 أفدنة ووضع الحلول للإنتهاء من أعمال الصيانة فى أقرب وقت ممكن لتكون المستشفي جاهزة لاستقبال المواطنين بقرية أبو مناع.

تعد مستشفي ابو مناع إحدى مستشفيات التكامل الصحي والتي بدأ إنشاؤها في محافظة قنا في 1997 بهدف تقديم خدمات صحية للمواطنين في القرى ويوجد بمحافظة قنا 25 مستشفي تكاملي وصدر قرار وزاري بإلغاء المشروع وتحويل القائم منها إلي وحدات طب أسرة بسبب قلة الامكانيات.

كما تفقد المحافظ وحدة صحة الأسرة بجزيرة دندرة وأعطي تعليماته لوكيل وزارة الصحة بتزليل كافة العقبات التي تعوق افتتاح الوحدة وإعادة تأهيلها بتوفير كافة المعدات والمستلزمات الطبية بها وإمدادها بالكوادر الطبية المتخصصة والأدوية اللازمة.

وأكد الهجان انه ستكون هناك متابعة ميدانية مستمرة لمشروعات تطوير مستشفيات المحافظة حتى يكون هناك مردود إيجابى وملموس برفع جودة مستوى الخدمة الصحية والطبية للمواطنين ليأتى متواكباً مع إحداث طفرة نوعية فى قطاع الصحة.