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الكشف عن السيارات المتروكة بشوارع المنوفية تحسبًا لإى أعمال إرهابية

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الكشف عن السيارات المتروكة بشوارع المنوفية تحسبًا لإى أعمال إرهابية الكشف عن السيارات المتروكة بشوارع المنوفية تحسبًا لإى أعمال إرهابية

أرشيفية

شنت إدارة الحماية المدنية والمفرقعات بمديرية أمن المنوفية بالتعاون مع إدارة المرور حملة أمنية مكبرة استهدفت السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع والميادين فى إطار خطة تأمين المحافظة ضد العمليات الارهابية واستخدام السيارات المفخخة فى عمليات إرهابية بهدف زعزعة استقرار وأمن البلاد .

وأوضح اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إن خبراء المفرقعات قاموا  بفحص  20 سيارة متروكة وتعقيمها وتبين سلبيتها .

وأشار بيان صادر عن مديرية الأمن بأرقام السيارات وأماكن تواجدها السيارة عن 20 سيارة منها 31022 ملاكى المنوفية بالقرب من بنك أبو ظبى الإسلامي بمدينة شبين الكوم والسيارة رقم  ”3958″ ملاكى المنوفية بالقرب من ميدان الشهداء بمدينة شبين الكوم والسيارة رقم “م.و.ر 5194″ بالقرب من ميدان الشهداء بمدينة شبين الكوم والسيارة رقم ” م.ج.أ 8617″ بالقرب من ميدان الشهداء بمدينة شبين الكوم  والسيارة رقم” 151061 “ملاكى منوفية بالقرب من مكتبة الجامعة بشارع المدارس بمدينة شبين الكوم والسيارة رقم ” م.ر.أ 4356 ” بالقرب من مجمع المحاكم بمدينة شبين الكوم و السيارة رقم 34511 ملاكى المنوفية بالقرب من مجمع المحاكم بمدينة شبين الكوم و السيارة رقم ” م.ف.س 6295″ بالقرب من إدارة الجامعة بمدينة شبين الكوم والسيارة رقم “م.ص.س 9461 ” بالقرب من بنك الإسكندرية بمدينة شبين الكوم والسيارة رقم “م.ج.أ 6291″ بالقرب من البنك الأهلى بمدينة شبين الكوم والسيارة رقم ” م.و.أ 645 ” بالقرب من مجلس مدينة شبين الكوم والسيارة رقم “21507 ملاكى منوفية” بالقرب من مجلس مدينة شبين الكوم .

ـ تم الكشف عن السيارات السالف بيانها وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكى السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

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