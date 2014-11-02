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تعيين “مسعود” متحدثاً إعلامياً لنادي قضايا الدولة

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تعيين “مسعود” متحدثاً إعلامياً لنادي قضايا الدولة تعيين “مسعود” متحدثاً إعلامياً لنادي قضايا الدولة

أرشيفية

قرر مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، برئاسة المستشار خالد زين الدين، تصعيد المستشار سمير القماش، عضوا بمجلس الإدارة حيث كانت توافرت درجات شاغرة في مجلس الادارة وإعمالا للائحة القانون وبما انه حاصلا على أعلى الأصوات فتم تصعيده للمنصب. 

كما أصدر المستشار خالد زين الدين قرارا بتعيين المستشار أحمد مسعود متحدثا رسميا للنادي على أن تكون له كافة صلاحيات عضو مجلس الإدارة فيما يخص اللجنة من أعمال.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مسعود كان قد تولى الملف الاعلامي للنادي منذ ما يقرب من أربعة أعوام، وتم تجديد الثقة له نظرا لما تميز به في مجال تنظيم المؤتمرات الإعلامية، وإبراز جهود الهيئة وناديها أمام وسائل الاعلام المختلفة.

 

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