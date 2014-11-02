بالصور.. «الكرامة» يحتفل بذكرى بطولات السويس في حرب الاستنزاف ويكرم أبطالها

أقام حزب الكرامة بالقليوبية، مساء امس السبت، ندوة واحتفالية بعنوان ” أكتوبر من الإستنزاف إلى النصر”.

أقيمت الاحتفالية بمدينة بنها بحضور الرائد سمير نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال و الذي تحدث عن بطولات المجموعة و عن أمير الشهداء “إبراهيم الرفاعي” قائد المجموعة 39 قتال و حضر أيضا الكاتب و المؤرخ العسكري أحمد علي عطية الله و تحدث عن كتابه الأشباح الخاص ببطولات المجموعة 39 قتال.

كما حضر من محافظة السويس أبطال المقاومة الشعبية بالسويس الفدائي عبد المنعم قناوي و الفدائي محمود طه و تحدثا عن بطولات السويس و إشتراكهما في المجموعة الفدائية ( منظمة سيناء العربية ) و حضر شاعر السويس عبود حداد و الأستاذ عادل رشوان أبو عيطة أمين الكرامة بالسويس كما حضر السيد حسن الديب وكيل وزارة الشباب و الرياضة مندوبا عن السيد محافظ القليوبية.

وقد قام السيد حسام عبد الرؤف، أمين الحزب بمحافظة القليوبية بتكريم الحضور من أبطال السويس.