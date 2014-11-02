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بالصور.. «الكرامة» يحتفل بذكرى بطولات السويس في حرب الاستنزاف ويكرم أبطالها

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بالصور.. «الكرامة» يحتفل بذكرى بطولات السويس في حرب الاستنزاف ويكرم أبطالها بالصور.. «الكرامة» يحتفل بذكرى بطولات السويس في حرب الاستنزاف ويكرم أبطالها

 

جانب من الاحتفال

أقام حزب الكرامة بالقليوبية، مساء امس السبت، ندوة واحتفالية بعنوان ” أكتوبر من الإستنزاف إلى النصر”.

أقيمت الاحتفالية بمدينة بنها بحضور الرائد سمير نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال و الذي تحدث عن بطولات المجموعة و عن أمير الشهداء “إبراهيم الرفاعي” قائد المجموعة 39 قتال و حضر أيضا الكاتب و المؤرخ العسكري أحمد علي عطية الله و تحدث عن كتابه الأشباح الخاص ببطولات المجموعة 39 قتال.

كما حضر من محافظة السويس أبطال المقاومة الشعبية بالسويس الفدائي عبد المنعم قناوي و الفدائي محمود طه و تحدثا عن بطولات السويس و إشتراكهما في المجموعة الفدائية ( منظمة سيناء العربية ) و حضر شاعر السويس عبود حداد و الأستاذ عادل رشوان أبو عيطة أمين الكرامة بالسويس كما حضر السيد حسن الديب وكيل وزارة الشباب و الرياضة مندوبا عن السيد محافظ القليوبية.

وقد قام السيد حسام عبد الرؤف، أمين الحزب بمحافظة القليوبية بتكريم الحضور من أبطال السويس.

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