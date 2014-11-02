بالصور .. ضبط 1934 عملة أثرية بحوزة شخصين في أسيوط‎

تمكن ضابط شرطة مركز ساحل سليم من ضبط شخصين أحدهما مطلوب على ذمة قضية وبحوزتهما عدد كبير من العملات المعدنية التى يشتبه فى أثريتها.

كان اللواء طارق نصر مدير أمن اسيوط قد تلقى اخطارآ يفيد تمكن الملازم “وليد. م . س. ط” الضابط بمركز شرطة ساحل سليم . والمعين فى خدمة كمين الشهيد الحسيني بالمطمر من ضبط “عبد الله . م . ع”،عامل . و”حسين . ع . ع”،​ دبلوم مقيمين الكوم الأحمر دائرة مركز البداري وبحوزتهما 1934 قطعة لعملات معدنية مختلفة الأشكال والأحجام وعليها بعض النقوش والكتابات الفرعونية ، يشتبه فى أثريتها ، اثناء قيادتهم السيارة رقم “368 ص س أ” قادمين من القاهرة لمحل إقامتهم بمركز البداري.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وبالكشف عنهم تبين أن الأول محكوم عليه في قضية جنح مركز البداري شهر وكفالة 100 جنية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.