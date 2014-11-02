بدء محاكمة عصام سلطان بتهمة سب “الزند” بغرفة المداولة بطرة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد محمود نظر محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وشيرين ربيع الصحفية بجريدة “المصري اليوم”، ومحمد سمير سعيد رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، في قضية اتهامهم بسب وقذف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بطريق العلانية والنشر.

ومن المقرر ان تنعقد الجلسة بداخل غرفة المداولة، لإنشغال قاعة المحكمة بوقائع قضية”احداث الإرشاد” المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر و15 متهماً اخرين من قيادات الجماعة..

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أن عصام سلطان أدلى بحديث صحفى قامت بكتابته شيرين ربيع، الصحفية بجريدة “المصري اليوم” وسمح بنشره رئيس التحرير التنفيذى للجريدة، تضمن عبارات تحمل إساءة لشخص المستشار الزند ومساساً بكرامته، وادعوا أنه عقد مؤتمراً صحفياً بنادى القضاة للدعاية لمرشح رئاسى معين ولخدمته.

كما نسبت النيابة إلى رئيس التحرير التنفيذى، أنه أخل بواجبات وظيفته المنوط أداؤها حال كونه مشرفًا على النشر بالجريدة، وذلك بأن تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقال محل الاتهام ولم يباشر بشأنه اختصاصه الوظيفى من حذف وتعديل لما يلزم مما ترتب عليه نشر المقال بما تضمنه من عبارات سب وقذف.