بالصور..حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالأقصر

واصلت سلطات محافظة الأقصر حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في إطار سعيها لاستعادة هيبة الدولة وهيبة القانون بالمحافظة .

> وشدد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر علي ضرورة التصدي بكل حسم وحزم لأي مخالفات أو تعديات علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وإزالة الإشغالات المخالفة في مدن وقري المحافظة، وهدد بتحويل المسؤول المختص في حالة تقاعسة إلى النيابة الإدارية.