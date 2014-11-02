بالصور .. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير قرى منقباد والقوصية‎

واصل اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر فقراً في قرى منقباد بمركز أسيوط والقوصية في جولة استمرت 10 ساعات.

رافق المحافظ خلال جولته جمال عباس سكرتير عام المحافظة وفكري ثابت السكرتير المساعد ومستشاري المحافظة للمحليات والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان وفتحي بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم وصالح عبد الله وكيل وزارة التموين وأحمد قاسم رئيس مركز القوصية وسالم محمد رئيس مركز أسيوط والمهندس محمد صلاح رئيس شركة المياه والصرف الصحي ومسئولي الصحة والأبنية التعليمية والري والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الجدارية الجاري تنفيذها بمدخل قرية منقباد على الجانبين بارتفاع 3 م وعرض 13 م بالجهود الذاتية، وكوبري منقباد وأمر برصف الكوبري وترميم البلدورات ودهان الأعمدة، أعمال إنشاء كمين شرطي بديل للكمين المواجه لمصنع السماد بتكلفة 80 ألف جنيه، ومكتب التموين والتجارة الداخلية الذي تم تطويره أيضا وأمر بطلاء واجهات المساكن الشعبية وإنشاء رصيف للمشاه، وكلف مسئولي الري بدراسة إنشاء كوبري يمر أعلى الترعة الابراهيمية من الناحية البحرية للقرية لتخفيف الضغط على الكوبري القديم وخدمة قرى منقباد وسلام وبهيج والعدر استجابة لطلبات المواطنين.

وتوجه المحافظ لقرية أبو خليل بمركز القوصية وقام بوضع حجر الأساس لمعهدين أزهريين ابتدائي مشترك واعدادي بالجهود الذاتية وبتكلفة تصل إلى 5.5 مليون جنيه حيث استقبله الأهالي بهتافات “تحيا مصر” ولافتات شكر وترحيب للتعبير عن سعادتهم بأعمال التطوير.

والتقى المحافظ بالمواطنين في سرادق شعبي وتحاور معهم واستمع إلى مقترحاتهم ووافق على إنشاء وحدة صحية ومكتب بريد بالقرية على قطعة أرض تبرع بها أحد الأهالي ورصف طريق القرية العمومي بطول 1 كم بعدها توجه لقرية منشأة خشبة وتفقد أعمال ترميم وصيانة الكوبري الذي قارب على الانتهاء.

وأمر المحافظ بإنشاء سور وكورنيش للضفة المجاورة للكوبري على ترعة المحيط ومظلة لانتظار سيارات السرفيس استجابة لطلبات الأهالي كما أمر بزيادة حصة مخبز القرية لتصل إلى 8 أجولة ورصف طريق المعهد الديني بطول 500م فضلاً عن التنسيق لتوفير قطعة أرض لبناء مركز شباب عليها ومنطقة تأمين اجتماعي لخدمة أهالي القرية.