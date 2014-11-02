تسجيل 3300 متقدم لتلقى العلاج بـ«سوفالدى» في مركز الكبد ببنها

أعلن الدكتور محمد عزيز القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الأحد ، عن تسجيل 236 حالة جديدة بمركز الكبد بمستشفى الحميات ببنها، ليصل عدد المتقدمين من مرضى الكبد للحصول على عقار “سوفالدى” إلى 3300 حالة منذ بدء العمل.

وأكد عزيز ان نسب حضور المرضى في المركز، تتراوح يومياً بين 100 إلى 120 لتسجيل بياناتهم ، وأن صرف الجرعات للمرضى المتقدمين سيبدء خلال المرحلة الثانية فى نوفمبرالجارى، موضحاً أن مستشفى حميات بنها ومركز الكبد مستمر فى استقبال تسجيل بيانات مرضى الكبد للكشف وعمل التحاليل اللازمة لصرف جرعات “سوفالدى”.