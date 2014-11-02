الأقصر تستضيف المؤتمر العالمي لقسم أمراض النساء والتوليد بجامعة الأزهر

تستضيف محافظة الأقصر خلال الفترة من 24 إلي 27 من شهر ديسمبر المقبل المؤتمر العالمي لقسم أمراض النساء والتوليد بجامعة اﻻزهر بمشاركة نخبة من أكبر أساتذة النساء والتوليد بالجامعات الإوربية والمصرية والمراكز البحثية.

> يقام المؤتمر تحت رعاية فضيلة الأمام اأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وبالتعاون مع نقابة الأطباء.

> ويتضمن المؤتمر ورشة عمل للتدريب علي مناظير أمراض النساء بمستشفي الأقصر العام تحت إشراف الدكتور يسري عفيفي أستاذ النساء والتوليد بجامعة برمنجهام اﻻنجليزية .

> ويتناول المؤتمر الرؤية المستقبلية وكل ما هو جديد فى أمراض النساء والولادة بمشاركة نخبة من المتخصصين فى العديد من المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، كما يقدم المؤتمر توصيات مهمة بشأن أمراض النساء والولادة.