أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«نقابة الصيادلة » تطالب «الصحة» بسحب دواء قاتل من الأسواق

Google+ Print
«نقابة الصيادلة » تطالب «الصحة» بسحب دواء قاتل من الأسواق «نقابة الصيادلة » تطالب «الصحة» بسحب دواء قاتل من الأسواق

الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات

طالب الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات، وزارة الصحة بسرعة سحب كافة الأدوية التي تحتوى على مادة دومبيريدون وخاصة اللبوس المحتوى على تركيز 10 مجم و60 مجم وذلك لخطورتهما الشديدة.

وتساءل فاروق كيف تطلب إحدى الشركات سحب أدويتها التي تحتوى على دومبيريدون وﻻ يحرك ذلك ساكنا للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ، فتسحب أدوية الشركات الأخرى وخاصة الدواء الأصلي.

وأضاف أنه في أواخر عام 2011 أبلغت وكالة الدواء الفرنسية عن خطر الموت المفاجئ الذي قد يسببه تناول الدومبيريدون ثم أعلنت المجلة الفرنسية الطبية المتخصصة prescrire،عن وفاة ما يقارب من 120 فرنسياً بسبب تناولهم الدومبيريدون في عام 2012 وأكدت أن اﻻضطرابات التي تستدعى تناول الدومبيريدون ليست خطيرة ويمكن استبداله بأدوية أخرى أكثر أماناً.

وأوضح فاروق أن الوكالة اأوروبية لتقييم مخاطر الأدوية قد أوصت مؤخراً بضرورة تخفيض جرعات الدومبيريدون إلى 10 مجم فقط ثلاث مرات يومياً للبالغين والمراهقين الذين تزيد أوزانهم عن 35 كجم وبالتالي فانه يجب أن يتم سحب اللبوس 10 و60 مجم ، وتقليل فترة العلاج وأكدت على ارتباط تناول الدومبيريدون باآثار الجانبية الخطيرة على القلب وبخاصة لدى المرضى كبار السن والذين يتناولون جرعات يومية تزيد على 30 مجم.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للأغذية والدواء قد حصرت استخدام الدومبيريدون فقط على علاج الغثيان والقئ ولفترة قصيرة وبجرعات منخفضة ،بحيث ﻻتتجاوز جرعات الأطفال الذين تقل أوزانهم عن 35 كجم عن 0.25 مجم لكل كجم 3 مرات يوميا ولمدة أسبوع واحد وكل هذا تحت أشراف الأطباء والصيادلة ،بالإضافة إلى منع استخدامه تماماً لمرضى القلب والذبحة الصدرية.

وشدد فاروق انه آن اﻻوان لكي تتحرك الوزارة وتنقذ ملايين المواطنين الذين يتناولون هذا الدواء وتقوم بدورها نحوهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية