راديو برتغالي: ميدو مرشحا للانضمام إلى سبورتنج لشبونة

ذكرت إذاعة (راديو ريزانسيا) البرتغالية يوم الجمعة أن فريق سبورتنج لشبونة قد يجد ضالته في دعم هجومه من خلال المهاجم المصري أحمد حسام "ميدو".

ورحل ريكي فان فولفسفينكل المهاجم الهولندي لسبورتنج لشبونة إلى نورويتش سيتي في صفقة بلغت 10 ملايين يورو، ليصبح موقعه شاغرا بداية من أول يوليو المقبل.

وأشارت الإذاعة البرتغالية (RR) إلى أن ميدو مرشحا بقوة في ظل رحيل الهداف الهولندي.

ويعتبر ميدو حاليا لاعب حر الانتقال إلى أي نادي بعد إنهاء عقده مع بارنسلي الإنجليزي.

ولعب المهاجم الملقب بالعالمي في أغلب دوريات العالم مثل البلجيكي، الهولندي، الإسباني، الفرنسي، الإيطالي، الإنجليزي بجانب المصري، ولكن حال انتقاله إلى لشبونة سيصبح أول فريق برتغالي ينضم إليه ميدو.

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