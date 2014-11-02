وزير التعليم يتفقد بجولة مفاجئة مدرستين في إدارة السلام

تفقد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، في جولة مفاجئة لمدرستين بإدارة السلام التعليمية، الأحد، هما مدرسة الصديق الإعدادية بنين، وبها ملحق لمدرسة خدمات النهضة التجارية، ومدرسة الشهيد محمد أسامة عبدالحليم «الثانوية بنات سابقا»، ورافق الوزير اللواء محمد فهمي مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وبدأ الوزير، جولته بمدرسة الصديق الإعدادية بنين، وتفقد فصول المدرسة ولاحظ وجود عدد كبير من النوافذ بلا زجاج، فضلا عن وجود فصول بها تخت مكسورة وأبواب مكسورة، وبسؤاله عن أموال الصيانة وفيما تنفق، قال حنفى درويش، مدير المدرسة، إن المبلغ المخصص للصيانة هو 2000 جنيه فقط وأنفق على إصلاح دورات المياه بالمدرسة، ووجه الوزير بتشكيل لجنة فورية من هيئة الأبنية التعليمية وإدارة السلام التعليمية لاستكمال النواقص بالمدرسة، وتوفير دعم مالى للصيانة من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ولاحظ الوزير، خلال جولته وجود فراغات كبيرة غير مستغلة بالمدرسة، ووجه بتشكيل لجنة من الأبنية التعليمية لاستغلالها بهدف تقليل الكثافة، موجها إنذارا لمدير المدرسة لمنع دخول السيارات إلى الفناء.

وانتقل الوزير، إلى مدرسة الشهيد محمد أسامة الثانوية التجارية بنات، ولاحظ أثناء جولته انخفاض نسبة الحضور، واطلع على دفاتر الحضور والانصراف للطلاب والمعلمين، واستمع إلى شكوى بعض المعلمين من عدم حصولهم على مكافأة مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية حتى الآن، ووعد بالعمل على حلها، كما وعد ببحث شكوى عمال المدرسة لعدم حصولهم على مرتباتهم منذ أكثر من ستة شهور.